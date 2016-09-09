Благотворительный фонд «Арифметика добра» совместно с порталом «ПостНаука» выпустил видеоролик о том, как важны наставники для детей-сирот. Релиз приурочен к старту нового образовательного курса «Наставник» в рамках главной программы фонда «Азбука приёмной семьи».

Это уже третий ролик в серии просветительских анимационных фильмов на тему сиротства, созданный фондом. Он рассказывает об отличиях в развитии ребенка-сироты и ребенка из обычной семьи. Авторы, ссылаясь на мнение психолога Льва Выготского, подчеркивают, что необходимое условие социализации – развитие самостоятельности. Известный ученый XX века считал, что дети, в конечном счете, воспитываются сами. Поэтому эффективно усвоенным оказывается только то, что они сначала делают совместно со взрослыми, а потом воспроизводят самостоятельно. Взрослые могут помочь ребенку-сироте, став наставниками и помогая адаптироваться к жизни за стенами детского дома.

«Курс «Наставник» готовит взрослых к общению с подростками-сиротами в гостевом режиме, – объясняет руководитель клуба «Азбука приемной семьи» Диана Машкова. – Это поможет ребенку освоиться в быту и узнать, что такое семья. В рамках курса мы расскажем о сути наставничества и поможем с нюансами оформления необходимых документов».

Фонд «Арифметика добра» реализует долгосрочные программы помощи детям-сиротам, в том числе в сфере образования, социализации и профориентации. Задача информационно-просветительских роликов – разъяснить сложные аспекты сиротства простым языком. До этого фонд уже выпустил ролики о значении семьи в развитии ребенка и о «благобегунах» – спортсменах, участвующих в марафонах с благотворительными целями.