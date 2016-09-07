Зачем нужен телефон доверия?

Конфликты с родителями, неразделенная любовь, проваленные экзамены часто толкают детей на необдуманные поступки, а порой приводят к трагедии. Психологи детского телефона доверия всегда готовы помочь разобраться с проблемами, стоит только набрать номер 8-800-2000-122. Главное, чтобы дети и родители знали, что такой телефон существует. Бесплатный и анонимный. И на том конце провода они обязательно услышат голос, который выслушает и поддержит.

Летом Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, провел автопробег «Эстафета доверия». Об акции нам рассказала Оксана Иванникова, руководитель департамента коммуникаций Фонда.

– Оксана Вячеславовна, довольны ли вы результатами автопробега? Думаете, телефоном доверия теперь будут пользоваться чаще?

– Главной цели мы достигли: рассказали детям и их родителям в разных городах России о психологической службе помощи. Формат получился очень удачным – он привлек внимание тысяч людей. Колонна из автобусов и машин стала своего рода «рекламой на колесах» – везде был виден номер 8-800-2000-122.









Мы уверены, что доверие к нашей службе помощи возрастет. Каждый должен знать: если он столкнулся с проблемой – надо обязательно позвонить психологу и проконсультироваться. Специалист поможет детям и родителям понять друг друга, ребенку помириться с лучшим другом или наладить отношения с одноклассниками... Подростки не должны оставаться один на один со своими проблемами, которые они зачастую не могут перенести – отсюда всплеск подростковых суицидов. Ребенку кажется, что он одинок, что его несчастная любовь или полученная на экзамене двойка – трагедия. Ему в этот момент нужна помощь и поддержка. От родителей, от друзей, а иногда – от постороннего человека, которого он не знает, но которому может доверить сокровенное. Это совершенно безопасно, потому что на том конце провода – квалифицированный специалист. И он не будет спрашивать, как тебя зовут, где ты живешь и учишься. Ты представляешься любым именем и говоришь о том, что тебя волнует.

– Есть ли результат непосредственно после «эстафеты»?

– Звонков стало больше уже во время автопробега – об этом говорят наши консультанты из тех городов, где проходили мероприятия. Мы собираем статистику по всем регионам России и по итогам третьего квартала увидим точные цифры.

Общее же число звонков к этому году достигло 6 миллионов.









– Внушительно! Скажите, как формировался маршрут автопробега? Чем вызван выбор городов?

– Понимаете, есть очень разные регионы: например, в Ингушетии мы получаем ежегодно всего по 200 звонков, а в Кемеровской области – по 70 тысяч! Это не значит, что у детей и подростков в Сибири проблем больше, чем у тех, кто живет на Кавказе. Разница объясняется многими факторами – и численностью населения, и количеством служб помощи, и известностью нашего номера, и режимом работы (там, где телефон круглосуточный, звонков больше). Поэтому, планируя автопробег, мы выбирали те города, где количество звонков небольшое. И плюс география. В этот раз мы брали регионы, находящиеся недалеко от Москвы.

А вообще нам очень хочется, чтобы дети и родители знали этот телефон в любой точке страны, а уж воспользоваться им или нет – пусть они сами решают. У кого-то очень доверительные отношения с родителями. У кого-то хорошие друзья. Но тем, кто не может рассказать о своей проблеме ни тем, ни другим, кто одинок, мы предлагаем обратиться бесплатно и анонимно за помощью к психологу телефона доверия. Здесь ребенка не будут осуждать, оценивать – ему просто помогут взглянуть на ситуацию под другим углом и найти решение.

– Какой город запомнился вам больше всех?

– В каждом из двенадцати городов атмосфера была уникальная! В Ярославле и Великом Новгороде на наши праздники пришло больше всего участников. В Иванове автопробег встречала огромная ростовая кукла телефона доверия. В Рязани, несмотря на сильный дождь, все оставались до самого конца, не разошлись, с удовольствием участвовали в конкурсах и выигрывали призы. Кострома покорила тем, что мэр города сделал селфи прямо со сцены с участниками праздника! В Нижнем была самая красивая локация на набережной Волги. В каждом городе мы добавляли по одной цифре, и в Пскове сложили одиннадцать цифр номера. В Смоленск на финал «приехал» весь номер 8-800-2000-122. Это было очень красиво, дети охотно фотографировались с огромными цифрами.









– Я знаю, что вопросы психологу можно было адресовать прямо на праздниках. О чем спрашивали дети?

– Гости «Эстафеты доверия» писали записки и опускали в большие цифры детского телефона доверия, которые стояли на площади. Вопросы касались проблем в общении со сверстниками, школьных неурядиц, непонимания в семье. Спрашивали, как помириться с близким человеком, как избавиться от одиночества и найти друзей, как завоевать уважение других людей и даже как выбрать свой жизненный путь.

– А когда они получат ответы?

– Ответы уже можно найти на сайте yadoveray.ru и в группе детского телефона доверия ВКонтакте.









– При распространении информации, как правило, упор делается на крупные города. Но это не значит, что в небольших населенных пунктах подросткам не нужна помощь. Планируете ли вы провести такую же эстафету, например, по малым городам России?

– Мы стараемся постоянно искать новые интересные форматы продвижения детского телефона доверия. Сейчас мы проводим квесты в 10 городах. А на следующий год обязательно придумаем что-нибудь новенькое, чтобы максимально распространить информацию об этих простых, но таких важных цифрах: 8-800-2000-122.