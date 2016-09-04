Искусству не нужны слова

Сергей Землянский, режиссер-постановщик и хореограф, представит публике в новом сезоне Московского губернского театра пластический спектакль «Вид с моста» с участием четырех глухих артистов. Точная дата премьеры пока держится в секрете, но известно, что она назначена на начало октября.

Видеоинтервью, которое в апреле текущего года давал Сергей Землянский информационному порталу Всероссийского общества глухих в Театре имени Пушкина, нашло свое продолжение в грядущей премьере «Вида с моста». Тогда Сергея спрашивали о возможности участия в его постановках глухих актеров, и он дал оптимистичный прогноз на будущее: «Есть желание. Надо только понять, как это возможно. Где и в какой период это сделать».

И наконец, спустя 5 месяцев, время настало и место нашлось – на подмостках Московского губернского театра сейчас активно идут репетиции.

Сергей Землянский уже около 5 лет занимается пластической драматургией. Это относительно новый жанр, который включил в себя особенности драматического спектакля, танцевального театра и пантомимы. Главная особенность жанра – актеры молчат на протяжении всего представления, всю историю, переживания и эмоции они выражают посредством языка тела, жестов и мимики. Первой подобной постановкой в практике Землянского стал спектакль «Материнское поле» в Московском театре им. Пушкина. Затем был поставлен еще ряд спектаклей в этом жанре в Театре имени Пушкина («Дама с камелиями», «Жанна Д’Арк»), Театре им. Ермоловой («Демон», «Ревизор»), Театральном институте им. Щукина («Зима», «Цыганы») и Лиепайском драматическом театре («Идулис и Ария»). Пластическая драматургия стирает границы и различия в обществе, этот жанр будто призван объединить здоровых людей и глухих как на сцене, так и в зрительном зале.

Новая постановка Сергея Землянского – еще один шаг на пути к сближению российского социума и сообщества слабослышащих людей и «+1» к достижениям медиакампании проекта #УслышьМеня. О проекте, по признанию Землянского, он узнал из социальной сети; ему много кто говорил об этом. Так и получилось, что одним из участников новой постановки Землянского стал герой фильма #УслышьМеня Игорь Стрелкин – талантливый актер и танцовщик, которому слабый слух совершенно не мешает жить полной жизнью и заниматься тем, что нравится.

Всероссийская премьера фильма о глухих и слабослышащих людях #УслышьМеня, которая охватит более 30 городов, состоится в Международный день глухих, 25 сентября. В Москве премьера пройдёт в кинотеатре «Космос» при поддержке «Москино». В фильме снимались слышащие и неслышащие герои – танцовщик Игорь Стрелкин, актёр Сергей Лазарев, певица Этери Бериашвили, народная артистка России Евгения Симонова, президент Всероссийского общества глухих Валерий Рухледев, сурдопедагог Эмилия Леонгард, неслышащий стилист Леон Патаридзе, руководитель фонда «Мелодия Жизни» Наиля Галеева, основатель проекта «Я тебя слышу» Алла Малабиу, руководитель анимационной студии DeaFilm Дмитрий Барулин и многие другие. Генеральный продюсер проекта – Никита Тихонов-Рау, режиссёр – Ольга Арлаускас.

Поддержать масштабную медиакампанию, рассчитанную на три года после премьеры фильма, можно на boomstarter.ru