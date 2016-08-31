«Миссия» добрых дел отмечает 12-летний юбилей

Миссия фонда - помощь в развитии культурно-нравственных ориентиров, творческого и духовного потенциала детей, оставшихся без попечения родителей и попавших в трудные жизненные обстоятельства. Системные программы «Рождественская мечта», «Волшебный сундучок», «День Победы», «Кейс здоровья», «Мы идем в школу» направлены на сохранение и передачу культурного наследия, связь поколений, воспитание толерантности и исполнение детской мечты.

Особая гордость фонда – это ежегодный творческий конкурс «Культурное наследие» и международный фестиваль «Рождественская мечта», проходящий на территории Вотчины Деда Мороза в Вологодской области. Ежегодно благодаря «Миссии» исполняется мечта более 100 ребят из разных уголков России – увидеть настоящего Деда Мороза и загадать заветное желание.

«На протяжении 12 лет мы стараемся двигаться в ногу со временем, сопровождая каждый шаг добрыми делами: появляются детские площадки, дети получают в подарок одежду, школьные принадлежности, новогодние подарки, - рассказывает директор благотворительного фонда «Миссия» Маргарита Буряк. - Но мы не ограничиваемся оказанием лишь материальной помощи. Мы дарим детям нечто большее - свои силы и время. Вместе с друзьями фонда ребята озеленяют территории своих детских домов, создают зимние сады и аптекарские огороды. С нашей помощью они организовывают выставки и концерты, ставят спектакли. Мы обязательно будем продолжать наши благотворительные программы и сделаем все, чтобы география их расширилась. Я от всей души благодарю наших волонтеров и благотворителей за ту кропотливую и плодотворную работу, которая была проделана и делается».

День рождения «Миссии» ознаменуется презентацией нового сайта благотворительного фонда. Он не только обновил дизайн, но и пополнился полезными разделами и функциями. Удобная навигация позволит посетителям без труда найти необходимую информацию о деятельности организации, поступающих пожертвованиях и реализации программ. Обновленный портал – еще один шаг на пути к обеспечению открытости и прозрачности работы фонда.