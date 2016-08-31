300 семей из сельских районов Республики Алтай готовы к 1 сентября

Сотрудники и компании корпорации «Система» передали к началу учебного года для детей из социально незащищенных и малообеспеченных семей отдаленных сел Республики Алтай почти 2 тонны гуманитарной помощи общим объемом более 11 кубометров. Дети из более 300 нуждающихся семей получили рюкзаки, школьные сумки, тетради, ручки, линейки, ластики, карандаши, краски, альбомы для рисования, книги, одежду и многое другое.

Министерство образования и науки Республики Алтай распределило 4000 книг и пособий, переданных онлайн-магазином OZON.ru, по отдаленным районам региона для использования в учебном процессе. По просьбе сельских школьных библиотек дополнительно будет передано 700 детских книг.

Специально для ведущего образовательного учреждения Республики Алтай - Республиканской гимназии имени В.К. Плакаса в Горно-Алтайске - был передан 3D-принтер MakerBot Replicator Desktop 5th generation. Принтер предназначен для высокоточного прототипирования путем изготовления пластиковых моделей методом послойного наплавления. В качестве расходного материала используется нетоксичный, биоразлагаемый полилактид (PLA). Это первый и единственный 3D-принтер в Республики Алтай.

«Мы с самого начала планировали с максимальной полезностью и практичностью провести мероприятия, чтобы после отъезда все наши начинания продолжили работать, и в Республике остались оборудование, постройки, книги, школьные принадлежности к 1 сентября. Мы своими глазами увидели, какое важное значение для жителей Алтая сыграл наш фестиваль и надеемся, что он станет регулярным», – отметила президент БФ «Система» Елена Чернышкова.

За 12 дней Фестиваль с успехом вышел к юго-восточной точке Республики, граничащей с Монголией, Китаем и Казахстаном, подарив заряд оптимизма жителям самых отдаленных районов Алтая – Кош-Агачского, Онгудайского, Турочакского, а также Майминского района. За время Фестиваля организаторы и волонтеры преодолели более 2 000 км и провели праздники для более 5 000 ребят.