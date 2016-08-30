Пермяки помогают детям собраться в школу

Лауреат премии "Сможем вместе!" благотворительный фонд «Я помогаю детям» проводит ежегодную благотворительную акцию «К школе готов!». Волонтеры собирают канцелярские наборы для детей, семьи которых находятся в социально опасном положении и не могут самостоятельно подготовить ребят к школе. В этом году канцелярские принадлежности отправятся к 600 ученикам со всего Пермского края.

Вы можете принять участие в акции, самостоятельно скомплектовав один или несколько таких наборов. Детям нужны дневники, тетради, ручки, карандаши, кисти и краски, пеналы, цветная бумага, картон, пластилин - весь список вещей вы найдете на сайте фонда.

В 2015 году благодаря данной акции удалось полностью подготовить к школе более 200 маленьких учеников. Для ребят из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей собранная канцелярия - это возможность узнать новое, добиться поставленных целей и сделать шаг к более успешной жизни.







