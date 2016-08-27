25 августа 2016 года в Общественной РФ прошло второе онлайн-совещание с региональными общественными палатами на тему готовности регионов к мониторингу хода реформы детских домов. Специальным экспертом стала психолог фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Юлия Курчанова.

«Люди, которые проверяют детские дома, не всегда являются специалистами в области работы с детьми-сиротами. Мы поговорили о том, что это за новые условия, которые должны создавать учреждения для детей, зачем они необходимы, почему необходимо настроиться на работу с кровными и замещающими семьями, сохранять связь между братьями и сестрами, почему так важен постоянный взрослый для формирования привязанности», - рассказала Юлия Курчанова.

Участники совещания обсудили ключевые моменты по созданию полноценных условий адаптации детей-сирот к нормальной жизни: это вовлечение воспитанников детдомов в решение бытовых вопросов, социализация детей за пределами учреждения, работа не только с детьми, но и со взрослыми.

По словам Юлии Курчановой, учреждениям необходимо по-другому организовать все, что связано с жизнью и обслуживанием ребенка: все это переносится теперь внутрь группы, чтобы дети могли участвовать в решении бытовых вопросов. А вопросы социализации, наоборот, должны быть вынесены за пределы учреждения – дети должны ходить в школы, поликлиники, досуговые центры, кружки. Благодаря этим двум процессам условия, в которых находится ребенок, должны максимально приближать его к семейным и домашним.

Еще один важный аспект – работа с семьями. «Учреждения должны понимать, что ребенок там находится временно, что помещение в детский дом не может рассматриваться как решение его проблемы. Поэтому необходимо вести работу с кровными и замещающими семьями. Мы поговорили о трудностях: где брать специалистов, как их обучать, чтобы расширить функционал психологов и социальных педагогов или специалистов по социальной работе, которые раньше занимались только с детьми или их личными делами. Сейчас они должны заниматься более широким и более высококвалифицированным трудом, взаимодействуя не только с детьми, но и со взрослыми - кровными или замещающими, включая их в жизнь ребенка», - сказала Курчанова.

Напомним, что в сентябре 2015 года вступило в силу постановление правительства РФ №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Инициатором реформы выступил фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Это постановление запустило масштабную реорганизацию сиротских учреждений по всей стране. Теперь пребывание ребенка в детдоме считается временной мерой, главная задача - его семейное устройство, дети в детдомах должны теперь жить в условиях, приближенных к семейным.

Фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» участвует в обучении организаций для детей-сирот в рамках проекта «На стороне ребенка». Цель этого обучения - повысить мотивацию сотрудников сиротских учреждений, органов опеки, центров помощи семье на работу по семейному устройству ребенка и возврату ребенка в кровную семью и помочь усовершенствовать порядок работы с детьми. В 2015 году фонд провел 3 блока курсов переподготовки специалистов, в которых приняли участие более 80 сотрудников из 10 домов ребенка, а также курсы для 524 специалистов органов опеки и попечительства в 10 округах Москвы. Вы можете поддержать проект, сделав пожертвование (назначение платежа - «На стороне ребенка»).