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Юность, творчество и подростковое «Я»

27 августа 2016, 16:48 [«АН-онлайн», Юлия АСТАШЕНКО ]

Юность, творчество и подростковое «Я»

Дорогие читатели! Нам в редакцию продолжают приходить многочисленные отзывы о волонтерах, достойных Премии Добрых Дел «Сможем вместе! Крым». Поэтому вместо проведения осеннего мероприятия в Симферополе мы решили продлить отбор номинантов на премию до декабря и наградить победителей на федеральной церемонии в Москве. Если вы еще не рассказали нам о социальных проектах, которые воплощаете, пишите на dobro@argumenti.ru.

А наш сегодняшний герой – фотограф Евгения Врадий и ее фестиваль «Я – ЮНОСТЬ». В 2015 году Евгении пришла идея создать проект, который стал бы для подростков проводником во взрослый мир. Так в Крыму появился фестиваль, помогающий молодым людям найти себя через творчество.

– Евгения, какие проблемы, по-вашему, беспокоят подростков больше всего, и как ваш проект помогает их решить?

– Наверное, интеграция в мир взрослых и прощание с детством. Мы раскрываем разнообразные возможности молодых людей через фотографию, кино, живопись, музыку, танец, театр, архитектуру, поэзию... Важно, что здесь они не просто участники, а творцы собственного действа. Это помогает им найти себя в будущем. Мы все, будучи подростками, испытывали определенное напряжение и волнение от наваливающейся ответственности. Фестиваль учит не пугаться этой самой ответственности. Он помогает понять, что свобода, о которой так грезят подростки, не во вседозволенности, а в здоровых самоограничениях. Ребята вкладывают в проекты очень много сил и времени, чтобы впервые сделать что-то свое. А ведь это еще в неформальной обстановке оценивают другие люди! К тому же есть командные проекты, где лидер должен объяснять задачи своим сверстникам, от него во многом зависит результат. Ответственность – тот выбор, что они сделали сами, придя со своим проектом к нам. Свобода – их идея. Ограничения – пределы возможностей и требования к конечному результату. А опытные кураторы – их помощники и проводники во взрослый мир.

– В этом году фестиваль проводился во второй раз. Что нового удалось привнести? Как вообще фестиваль развивается?

– Поначалу основной задачей было привлечь аудиторию. Второе мероприятие стало намного сложнее для ребят, так как от них требовалось не просто пассивно наблюдать или участвовать в предложенных конкурсах, но и создавать свои собственные работы, брать ответственность за результат. Участники представляли фотопроекты, снимали короткометражки, занимались постановкой танцев и многим другим.

Также в этот раз было больше специалистов, которые бесплатно проводили лекции и мастер-классы. Художница Елена Четвертак учила ребят работать с акварелью, создавать натюрморты. Оператор Станислав Мазура и режиссер Мария Тушминцева делились опытом съёмок документального и игрового кино, репортажа «с места событий» и музыкального клипа. Подростки научились работать на съёмочной площадке, проводить монтаж, цветокоррекцию и сбор самого ролика. Анна Цепа, психолог и арт-терапевт, провела лекцию о секретах построения творческой карьеры. Ребята узнали, как работать по расписанию, а не по вдохновению, преодолевать свою замкнутость, находить темы для творчества, искать свою аудиторию.

Что мы сделаем в следующем году, пока не хочется раскрывать. Пусть остается интрига.

– Сам фестиваль проходит 8 дней. А как живет проект все остальное время?

– После завершения фестиваля он переходит в режим «Сердце юности» – проект, который длится в течение года от фестиваля до фестиваля. Наша команда вместе с симферопольскими подростками наполняет городское пространство разнообразными событиями. Это проекты, лекции, мастер-классы, встречи по подготовке к следующему фестивалю. Например, недавно прошла лекция по созданию зеркала, а затем мастер-класс, на котором участники применили полученные знания на деле. За ближайшими событиями можно следить на нашем сайте

– «Я – ЮНОСТЬ» – фестиваль для подростков. Но проблема выбора жизненного пути беспокоит и молодых людей, которым больше 18. Планируете ли вы развивать направление для молодежи?

– Пока что наша аудитория – ребята в возрасте 13-18 лет. Хотя, в виде исключения, у нас бывают участники и 10 лет, и 19. Также есть намерение привлечь детей с ограниченными возможностями. Надеемся, что получится. Тема непростая, поэтому мы внимательно изучаем вопрос, оцениваем свои силы. Расширять возрастные рамки не спешим, так как лучший результат можно достичь, когда углубляешься, а не распыляешься.

– Откуда подростки узнают о вашем проекте?

– Изначально мы просто заглядывали в школы и рассказывали ребятам о фестивале. Сейчас используем социальные сети, также помогает «сарафанное радио». Уже вовлекли более 200 человек.

– Почему проект «Я – ЮНОСТЬ» основан исключительно на творчестве: фотография, танцы, живопись? Ведь некоторые ребята интересуются точными науками, спортом...

– Мы не ограничиваем аудиторию с выбором тем. В этом году у нас появилась журналистика – новая ветка на нашем большом дереве. «Я – ЮНОСТЬ» – открытая система. Приходит человек, готовый взять ответственность за определенное направление, и реализует свой план. Например, у нас в этом году появился куратор направления «Архитектура» – Виктор. Он хочет сколотить команду из ребят и к следующему фестивалю сделать вместе с ними малую архитектурную форму, красивую и полезную для города. Мне понравилась идея с площадкой из дерева для выступлений на улице. А предложений о спорте и науках пока что не было. Наша команда – это творческие люди, мы учим тому, что умеем сами.

– Планируете ли вы устраивать фестиваль «Я – ЮНОСТЬ» в других городах России?

– Скорее хотелось бы какой-то обмен с материком осуществлять, чем мы и занимаемся. Фестивалю еще нужно укрепиться в Крыму. Ведь он проходит пока только в Симферополе. А дальше будет видно, все возможно.

– Как взрослый человек может принять участие в вашем проекте?

– Любой желающий может обратиться к одному из кураторов и предложить свою помощь. Например, провести мастер-класс или предоставить бесплатное помещение под мероприятия. Вариантов поддержки много, так как проект некоммерческий и построен исключительно на энтузиазме.

– А как вы привлекаете спонсоров? Должно быть, это самое трудное...

– Главные спонсоры – это друзья и люди, готовые инвестировать в дело неприбыльное, но связанное с будущим каждого из нас. Часть денег удалось добыть с помощью благотворительных ярмарок. Некоторые мастер-классы себя окупают: платят взрослые, слушают подростки (так можно оплатить перелет и проживание лектора с материка). Честно говоря, до последнего хочется надеяться, что людям не жалко денег на культуру и творчество.

А вообще я не верю в трудности, ведь существует бесконечное количество возможностей. И они всегда появляются, если ты готов довести дело до конца. Самое главное, что собралась отличная команда кураторов, которая воплощает идею в жизнь!

 

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