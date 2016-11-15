Дни донора с LG: программа поддержки донорства крови добралась до космоса

Вопрос о корпоративной социальной ответственности (КСО) рано или поздно встаёт перед каждой крупной компанией, при этом не всегда легко сделать выбор, в какой области свои усилия приложить. Непростым такой выбор оказался и для российского офиса южнокорейской компании LG Electronics, одного из всемирно известных лидеров производства электроники. Здесь постарались избежать прямолинейного подхода к вопросу и в итоге выбрали тему, за которую браться решаются далеко не все, – донорство крови. О том, как донорский марафон покорил землю, воду и воздух, «Аргументам недели» рассказала директор по связям с общественностью LG Electronics Татьяна ШАХНЕС.

«Вначале корейцам было непросто понять, почему именно донорство»

LG – один из лидеров среди производителей электроники в мире, но ваша программа социальной ответственности связана с донорством крови, почему именно донорство?

Нащупать эту тему оказалось очень непросто. Когда корейское руководства поставили передо мной задачу придумать что-то в области корпоративного сегмента, нечто глобальное, объединяющее людей, я достаточно долго пребывала в неопределенности. Первое, что приходит на ум – какое-то спонсорство, но это неинтересно, это абсолютный маркетинг. Наверное, благодаря некоторому везению я оказалась на «Балтийском PR-уикенде» (BPRW), где совершенно неожиданно прозвучала новость о начале глобальной кампании государства в области донорства. Платформа донорства в том виде, в каком она была в советское время, к сожалению, разрушилась, и мы пришли к тому, что крови в стране стало не хватать.

Мне показалось, эта история может у нас сработать – здесь нужен определённый кредит доверия со стороны топ-менеджмента и работников завода и офиса. Государству же были важны неангажированность компании, известность бренда, способного популяризировать донорство, этические принципы, такие как отсутствие прямой связи с медициной или фармацевтикой. В начале топ-менеджменту компании было непросто понять, почему именно донорство, – в Республике Корея не было недостатка в донорской крови, но нам был выдан большой кредит доверия в этой области. И, конечно, огромную роль в поддержке этого проекта играло Министерство Здравоохранения России и ФМБА России, которые направляют нас и очень помогают в этой работе.









Расскажите, с чего вы начинали и как развивалась ваша программа?

Наш социальный протокол подразумевает не меньше двух дней донора в год, но за семь лет мы уже провели их 80. 17 ноября состоится юбилейный День Донора с компанией Эльдорадо. Началось всё с пробного дня донора в офисе, за ним последовали подобные акции на заводе и в сервисном центре, чуть позже мы присоединились к проекту Минспорта, который был посвящен поиску волонтеров для Сочи и Казани и был назван «Поезд добрых дел». Так родился первый донорский марафон – десять дней донора и лекций для студентов в десяти разных городах. За поездом последовал «Корабль добрых дел» – мы из Перми по Каме и Волге дошли до Астрахани. После этого проводили воздушный марафон по пяти городам Сибири. В 2015 году на повестке дня было празднование 70 лет Победы: мы посвятили марафон докторам и донорам Великой Отечественной войны, посетили пять городов-героев, завершив свое путешествие в Волгограде.

Вторая часть нашего социального протокола – поддержка и продвижение информационной политики в области донорства, а для этого, как я видела, важно привлекать известных людей. Мы решили опереться на спортсменов, ведь они посвящают свою жизнь борьбе, прорыву, прославлению страны. С нами сейчас более 50 послов добрых дел, среди них Татьяна Навка, Алексей Немов, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Николай Валуев, Наталья Рогозина, наши бобслеисты Алексей Воевода, Александр Зубков и другие.

Также мы всегда должны иметь какую-то повестку, чтобы заинтересовывать сотрудников других предприятий, молодёжь, СМИ, чтобы у людей загорались глаза. В этом году исполнилось 55 лет с момента первого полёта человека в космос, и Объединённая ракетно-космическая корпорация (ОРКК) согласилась сотрудничать с нами в области объединения тем добра и космоса. Послами донорства стали прославленные космонавты, Герои России Елена Серова, Олег Артемьев, мы распространили эту активность на Беларусь и Казахстан, где находится Байконур. В Алматы и Астане также прошли дни донора при активной помощи локального офиса LG.









Отдельная для нас задача – это возрождение дней донора на предприятиях. Поэтому мы как крупная компания активно вовлекаем своих бизнес-партнеров в корпоративное донорское движение. Уже 11 наших партнеров-компаний из сферы ритейла, представленных практически во всех регионах России, поддержали нас и стали волонтерами донорства крови.

Кроме того, наши инициативы вошли в плоть и кровь всего LG. Теперь существует неделя донорства LG, когда все офисы корпорации сдают кровь и присылают отчёты в штаб-квартиру. И это очень здорово, потому что вот она, практика Российской Федерации, которая распространилась на весь мир, и мы этим очень гордимся!

«Донорство и вообще добрые дела – это часть гражданской жизни»

Как в последние годы менялась статистика по количеству доноров?

К счастью, государство проводит массированное продвижение донорства. Цифра, насколько я знаю, в отдельных непростых регионах поднялась с 10 доноров на 1000 человек населения до 14 и продолжает расти, в отдельных регионах достигая цифры 25 на тысячу и больше. Считается, что кровь одного донора может спасти до трёх человек – я очень горжусь, что за время реализации нашего проекта с Министерством здравоохранения РФ и ФМБА России доноры, привлеченные LG, сдали крови столько, сколько нужно, чтобы спасти целый город из 97 населённых девятиэтажек!

Впечатляет! На ваш взгляд, донорство должно быть безвозмездным или за сданную кровь надо платить?

В Южной Корее донорство исключительно безвозмездное. Единственный бонус: человек всегда может рассчитывать, что у него и его близких в случае проблемы будет некий приоритет на получение донорской крови. И это корейцев очень мотивирует. Люди думают о своём здоровье. Я считаю, так и должно быть. И нам, россиянам, нужно осознавать: помогать другим – это хорошо и правильно! Такую мысль надо прививать еще со школы. Понятно, что дети до 18 лет не могут сдавать кровь, но надо их к этому подводить хотя бы со старших классов. Я постоянно читаю лекции на тему важности добрых дел, за спиной более 62 Университетов России и Казахстана, огромное количество общественных мероприятий.

По вашему опыту, современные молодые люди как относятся к идее взаимопомощи, к донорству? Если они от этого далеки, то угроза и над следующим поколением, которое они будут воспитывать...

Во всех городах, где мы проводили дни донора, нам очень помогали местные молодёжные и спортивные движения, активисты приходили сдавать кровь. Мы донорство распространили на молодёжные инициативы, работали с 2010 по 2015 год с форумом «Селигер» и в 2015-2016 годах с «Территорией смыслов на Клязьме». Поэтому тенденция хорошая, а молодежь по-настоящему отзывчивая!









А вообще донорство – очень непростая тема. Проще откликнуться, например, на помощь приюту для животных – купить корм, шампуни. Или посадить дерево, это тоже доброе и важное дело. Но в таких случаях не приходится делать психологически серьезный шаг: идти и сдавать кровь. Человек должен быть к этому готов. Понимать, что придется вытерпеть укол, пройти небольшое обследование, беседу с врачом, прийти ещё раз, чтобы узнать о состоянии своей крови, возможно, немного постоять в очереди. Кроме того, важно в течение пары дней придерживаться определённых ограничений в еде – люди ко дню донора серьёзно готовятся, это не тусовка.

Нам нужно работать с молодёжью так, чтобы она понимала: донорство и вообще помощь людям – неотъемлемая часть гражданской жизни, гражданской ответственности. Делать добрые дела гораздо красивее, чем в ночном клубе позировать на фоне дорогой машины...