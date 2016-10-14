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Дэниел Кэмпбелл: «Цель LUSH – сделать продукт, который работает»

14 октября 2016, 20:17 [«АН-онлайн», Анастасия НЕЧЕПУРНОВА ]

Дэниел Кэмпбелл: «Цель LUSH – сделать продукт, который работает»

Партнер Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!» компания LUSH многие годы заботится о сохранении окружающей среды, активно выступает против тестирования косметики на животных и занимается благотворительностью. Вся выручка, полученная от продажи крема Чарити Пот, направляется на поддержку охраны природы, на защиту животных и другие добрые дела. «Мы верим в счастливых людей, производящих счастливую косметику, и думаем, что, если наши мамы увидят наши портреты на баночках с кремом или шампунем, они смогут нами гордиться», – таков один из слоганов компании.

Дэниел Кэмпбелл отвечает за разработку формул продукции, а также собственных безопасных синтетических материалов. Он поделился с «Аргументами Недели» всеми тонкостями производства этичной косметики, а также объяснил, что отличает LUSH от аналогичных компаний.

– Вы занимаетесь разработкой собственных безопасных синтетических материалов. В чем их принципиальное отличие?

– Синтетические компоненты в целом построены на базе натуральных материалов, в том числе полученных из масел. Но большинство компаний использует вещества, которые LUSH в своих продуктах старается не применять. Например, пальмовое масло. Само по себе оно безопасно, но при его добыче вырубаются леса в тропических широтах, поэтому наша компания активно выступает против использования этого компонента, замещает его кокосовым, подсолнечным и другими маслами. LUSH разрабатывает собственные материалы еще и по той причине, что мы можем сами полностью проследить весь путь их создания, что немаловажно.

– Сейчас тема экологии и всего органического находится на пике популярности, предложение на рынке велико. Что отличает LUSH от других компаний по производству органической косметики?

– Я думаю, что многие компании охотно скажут вам, чего они НЕ используют в своих продуктах. LUSH, напротив, делает акцент на том, ЧТО было использовано, и это важно. Вы не используете парабены? Хорошо. А что вы используете вместо этого? LUSH не боится говорить о том, что применяет, даже если речь идет о консервантах. Очень часто LUSH ставят в ряд с органической косметикой, а потом упрекают в использовании ненатуральных материалов. Хочется отметить, что мы позиционируем себя как компанию по производству свежей косметики, что не является синонимом натуральности. Наша цель – сделать продукт, который работает!

– Действительно ли парабены так опасны, и как они могут угрожать здоровью человека?

– Парабены – одни из старейших косметических консервантов, так что мы можем проследить, какое влияние они оказывают на здоровье человека на протяжении многих лет. Исследования показывают, что они безопасны. Однако каждый раз, соприкасаясь с косметикой, в которой много масла и воды, мы поселяем в ней свою микрофлору, что является хорошей пищей для бактерий. Поэтому просто необходимо использовать какую-то систему консервации. Парабены являются одними из 10-12 типов консервантов, которые разрешены к использованию. Всего существует 8 типов парабенов, LUSH использует только два из них, и мы уверены, что они абсолютно безопасны (при условии их использования в минимальных количествах). 

– Возможно ли полностью отказаться от использования консервантов в косметике? Как это сделать?

– На самом деле, вполне возможно. Главная цель LUSH не только не использовать парабены, а не использовать синтетические консерванты вообще.

Уже сейчас 75% наших продуктов не имеют в составе синтетических консервантов. Известный факт, что каждый год наша кожа поглощает примерно 5 килограммов косметики. Когда вы наносите консерванты на вашу кожу, они убивают не только плохие, но и хорошие микроорганизмы. По этой причине LUSHиспользует только два вида парабенов, при этом в минимальных количествах, чтобы сделать продукты безопасными. Тем не менее, мы и дальше будем работать, чтобы сделать все наши продукты самоконсервирущимися (без содержания химических консервантов).

– Многие продукты LUSH обладают самоконсервирующими

свойствами, из них полностью исключены химические консерванты. Это действительно никак не отражается на эффективности продуктов?

– Мы уверены в абсолютной безопасности используемых нами синтетических консервантов, но знаем, что некоторые наши клиенты предпочитают избегать их. Поэтому создали самоконсервирующиеся продукты с использованием соли, меда и глины. Многие продукты представлены в двух версиях (с синтетическими консервантами и без них), при этом их качество и эффективность остаются прежними. У нас также есть продукты, которые на 100% натуральны (воск для волос, хна, массажные масла), и мы продолжаем работать в этом направлении. В основном, срок годности такой продукции 14 месяцев за счет того, что во многих продуктах нет воды. Еще одна категория полностью натуральной косметики – это свежие маски для лица, которые в магазинах представлены, или на дисплеях на льду, или в холодильнике. Как известно, один из способов сохранить продукт, если в нем нет консервантов, – поддерживать температурный режим. Их срок годности – всего 28 дней. Но, конечно, любой продукт лучше всегда использовать максимально свежим.

– Скажется ли полный отказ от консервантов на стоимости косметики?

– Думаю, стоимость может незначительно измениться. Это касается продуктов, в которых раньше присутствовали консерванты, но затем формула была изменена, и они стали самоконсервирующимися. Сам продукт, как правило, при этом становится более концентрированным, так что и расходуется намного экономичнее.

– А есть ли разница в отношении жителей Англии и России к использованию консервантов в косметике?

– Я думаю, что российские потребители заинтересованы больше, они хотят знать все о продукте, который наносят на кожу. Англичане обычно в это не углубляются. Когда я разговариваю с журналистами в Англии, они часто задают поверхностные вопросы. Мне очень приятно, что вас интересует сам процесс, потому что для меня это многое значит, это то, о чем я хочу говорить. Мы вкладываем очень много сил в разработку наших продуктов, так что очень важно фокусироваться на таких вещах. За инновациями наше будущее.

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