АвтоВАЗ отзывает из России порядка тысячи автомобилей Lada Xray

АвтоВАЗ отзывает в РФ 933 автомобиля Lada XRAY. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Отзыв касается автомобилей, реализованных с января 2019 года.

Как уточнили в Росстандарте, причиной данной отзывной кампании является возможность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления в автомобилях.

Отмечается, что владельцам машин, которые попадают под этот отзыв, позвонят или отправят письмо с просьбой немедленно обратиться в ближайший дилерский центр и заменить вал усилителя руля.

При этом, все ремонтные работы подобного рода будут осуществляться абсолютно бесплатно для автовладельцев, передает интернет-портал РБК со ссылкой на сообщение Федерального агентства.