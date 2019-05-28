Эксперт уверен, что увеличение штрафов не спасет от нарушений ПДД

Эксперт прокомментировал возможное увеличение штрафов за повторное нарушение правил дорожного движения. По мнению члена экспертного совета «Офицеров России» и бывшего сотрудника ГАИ Александра Клещева, нужны другие меры.

Клещев уверен, что увеличение штрафов не сможет существенно изменить сложившуюся ситуацию, передаёт РИА Новости. Он считает, что для борьбы с нарушениями ПДД нужно лишать водительских прав или вводить «штрафные отметки», после определенного количества которых водитель отправляется на пересдачу.

«Такая схема действовать не будет. Тем, у кого есть большие деньги, плевать на штрафы. Многие вообще годами не оплачивают эти штрафы», - подчеркнул он.