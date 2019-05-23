На выходных в Москве автомобилям запретят движение по нескольким улицам

В столице в последние выходные мая запретят движение автомобилей на нескольких улицах юго-востока города. Такие меры будут приняты для обеспечения приоритетного движения городского общественного транспорта.

Ограничения будкт введены на время закрытия станций метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Три станции остановят свою работу в субботу из-за подготовки к запуску Некрасовской линии, передаёт «Российская газета».

На время закрытия станций приоритет получит наземный общественный транспорт. При этом для автомобилистов закроют несколько участков на улицах Авиаконструктора Миля и Хлобыстова и на дублёре Рязанского проспекта. Проезд по Хвалынскому бульвару и дублёру Лермонтовского проспекта закроют в оба направления.