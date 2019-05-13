В ГИБДД рассказали, когда водителю можно разговаривать по телефону за рулём

В ГИБДД рассказали, в каком случае водитель, находясь за рулём, может разговаривать по телефону. Также в Госавтоинспекции рекомендовали пешеходам отказаться от использования гаджетов в зоне проезжей части.

В ведомстве отметили, что водителю разрешено разговаривать по телефону за рулём автомобиля только в том случае, если машина припаркована. Сотрудники ГИБДД напомнили, что гаджеты могут сильно отвлекать водителя от ситуации на дороге. Также запрещено разговаривать по телефону при помощи гарнитуры или громкой связи. Нарушение этих правил может грозить автолюбителям штрафом.