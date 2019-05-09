Зеленский проигнорировал распродажу имущества ЗАЗ

Избранный президент Украины не заметил стремительно развивающийся крах целой индустрии своей страны - автопрома. Имущество завода-производителя легендарных «Запорожцев» уходит с молотка. Зеленский эту новость проигнорировал.

Зеленский по-прежнему больше шоумен, чем политик. Специализированные масс-медиа бьют тревогу: украинский автопром загибается. Запорожский автомобильный завод распродает активы. Избранный президент Украины на своих страничках увлеченно позирует на фоне ветеранов и сидит на могиле своего деда.

Украинский сегмент информационной среды уже несколько дней штормит новостью о продаже имущества Запорожского автозавода. Новость подхватили за рубежом. В США журналисты и вовсе предложили американцам купить производителя легендарных «Запорожцев», чтобы сохранить марку и заодно приобрести настоящую автомобильную компанию.

Продажа имущества ЗАЗ стала вынужденной мерой. Завод живет на последнем издыхании. Некоторое время назад предпринимались попытки спасти положение: предприятие пыталось выпускать по лицензии модели Daewoo и Chery. Однако эти меры результата не дали никакого. Сообщается, что в прошлом году там собрали лишь один автомобиль.

Продажей имущественных активов Запорожского автозавода может закончиться эпоха украинского автопрома. И это первый серьезный вызов Зеленскому, как главе государства. Пока он этот вызов проигнорировал.