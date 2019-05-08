Сколько россиян водят автомобиль своей мечты

Аналитическое агентство "АвтоСТАТ", проведя социологическое исследование, выяснило, какое количество россиян в настоящий момент наслаждаются поездками за рулем автомобиля "своей мечты".

Результаты опроса свидетельствуют, что большинство граждан России (40,4%) довольны своим транспортным средством, несмотря на то, что оно далеко от идеала и их представлений о "машине-мечте".

Еще 17,9% российских автомобилистов отметили, что владеют тем автомобилем, на который у них хватило денежных средств. "Не мечта, но ездить можно" - так на вопрос ответили 11,7% респондентов.

Отношение к автомобилю лишь как к средству передвижения выразили 7,4% опрошенных, а еще 5% россиян вынуждены были констатировать, что производство их "авто-мечты" уже давно прекращено.

Что же касается тех счастливчиков, которые смогли утвердительно ответить на вопрос, владеют ли они тем автомобилем, который подходит под определение "машины мечты", то таких оказалось 17,6%.