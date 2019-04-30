Движение в районе Кутузовского проспекта 9 мая будет перекрыто

Движение в районе Кутузовского проспекта в Москве перекроют и ограничат в День Победы из-за праздничного салюта. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса города.

Участок пересечения Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца (ТТК) перекроют на полтора часа - с 21:30 до 23:00. Отмечается, что перекрытие затронет обе стороны движения.

Также автовладельцев предупреждают о том, что в это время будет ограничено движение по Кутузовскому проспекту от улицы Поклонная до съезда с ТТК на проспект в сторону центра города.