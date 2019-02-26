Главная российская беда стала препятствием для развития транспорта будущего

Зарубежные эксперты составили рейтинг, в котором отразили готовность стран к так называемому транспорту будущего, под которым они подразумевали беспилотные автомобили. Россия в этом списке получила одно из последних мест.

Нашей стране присудили 22 место из 25 возможных, сообщает Lenta.Ru. Среди проблем, мешающих развитию прогресса, специалисты отметили плохое состояние дорог, слабое покрытие 4G в некоторых регионах страны или вовсе его отсутствие, а также недостаточную поддержку властей в развитии и продвижении новых технологий.

В первую пятёрку стран-лидеров рейтинга попали Нидерланды, Сингапур, Норвегия, США и Швеция.