Водителям могут разрешить не носить с собой права

В ГИБДД рассказали, что уже в следующем году могут быть введены электронные водительские права, благодаря которым автолюбителям больше не нужно будет постоянно носить с собой удостоверение и свидетельство о регистрации ТС.

«Когда не было электронных баз данных и водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», - Передаёт КП со ссылкой на РИА Новости слова главы Госавтоинспекции Михаила Черникова.

Также он отметил, что нововведение будет касаться и свидетельства о регистрации ТС. По его словам, базы ведутся ещё с 2011 года, ожидается лишь нормативное разрешение на их использование.