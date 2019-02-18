В России началась гонка цен на новые автомобили, считают эксперты

Модели автомобилей, ранее считавшиеся бюджетными, впервые преодолели психологическую отметку в миллион рублей. В России началась гонка цен на новые машины, констатируют автоэксперты.

Ослабление рубля, повышение НДС с 18 до 20%, рост затрат производителей и дилеров привели к тому, что уже в начале 2019 года цены на все новые автомобили были скорректированы в сторону увеличения. Даже модели популярного отечественного автопроизводителя впервые преодолели психологическую отметку в миллион рублей.

«Цены на автомобили выросли вдвое относительно 2014 года. А реальные зарплаты у тех, кто не потерял работу, остались на прежнем уровне. Многие уже свыклись с мыслью, что им не стоит рассчитывать на прежний класс автомобиля, и переходят на более дешевые машины», - пояснил автоэксперт Сергей Ифанов.

Автомобильные эксперты убеждены в неизбежности дальнейшего роста цен. По их прогнозам, в течение 2019 года цены на новые автомобили в массовом сегменте поднимутся на 4 – 7%, а в премиальном – на 5%. Российский автопарк будет пополняться в основном за счет наименее дорогих моделей, пишут «Известия».