Из России отзывают более 84 тысяч автомобилей Toyota и Lexus

"Тойота Мотор" объявила об отзыве 84 257 автомобилей японских марок Toyota и Lexus, реализованных с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

В список "отзывных" попали автомобили Toyota моделей Hilux, Auris, Corolla, а также транспортные средства Lexus моделей ES350, GX 460, IS250, IS250C и IS-F, уточняется на официальном сайте Росстандарта.

Всему виной вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности водителя или переднего пассажира. На этих автомобилях будет выполнена замена газогенератора, который и является причиной отзыва.