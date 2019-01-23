Subaru остановил работу основного завода

Компания Subaru приостановила работу своего единственного сборочного завода в Японии. Об этом в среду сообщает интернет-портал японского телеканала NHK со ссылкой на заявление компании.

По имеющимся данным, приостановка на производстве произошла из-за обнаружения дефектов в поставляемых на предприятие деталях. Когда компания вновь запустит конвейер, в настоящий момент неизвестно.

Неисправность обнаружили в электроусилителе руля. Отмечается, что дефекты затронули более 10 тысяч деталей. В компании данное событие пока никак не комментируют, ссылаясь на расследование причин.