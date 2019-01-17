Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-Мастер» одержал победу в зачете грузовиков в знаменитом ралли-марафоне «Дакар», заключительный этап которого прошел сегодня в Перу.

В перуанской столице Лиме сегодня встречали победителей заключительного этапа всемирно известного ралли-марафона «Дакар». Первым финишировал экипаж под управлением Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-Мастер». Команда одержала победу в зачете грузовиков.

Это третья подряд победа Эдуарда Николаева в ралли «Дакар» и четвертая победа в его карьере капитана экипажа. Ранее Эдуард Николаев выигрывал ралли-марафон, будучи механиком в составе экипажа Владимира Чагина, сообщает ТАСС.