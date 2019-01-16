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ДТП в России теперь можно будет оформить через мобильное приложение
16 января 2019, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]
В России создадут мобильное приложение, с помощью которого можно будет оформить документы о ДТП по европротоколу, сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства.
По этой схеме для фиксации ДТП не требуется участие инспекторов ГИБДД. Однако, чтобы участники аварии могли избежать визита представителей Госавтоинспекции, должны быть соблюдены определенные условия.
Так, в аварии должны участвовать два автомобиля, у владельцев в наличии полисы ОСАГО, нет пострадавших и ущерб до 400 тыс. руб. (в Москве и МО, Санкт-Петербурге и Ленобласти), или до 100 тысяч (в иных регионах).
Идентификация пользователей будет проводиться с помощью единого портала госуслуг. Таким образом, данные участника ДТП из ЕПГУ и системы АИС ОСАГО будут вноситься в электронное извещение о ДТП автоматически.
Инициатива поможет автоматизировать процесс и сделать его удобнее для всех сторон, пишет издание. Ожидается, что специальное приложение разработают совместно Российский союз автостраховщиков и Центробанк.
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