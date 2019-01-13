В Москве иномарка «сбежала» с эвакуатора

Опубликованный в сети ролик, как владелец легкового автомобиля совершает прыжок с эвакуатора и уезжает, вызвал немалый резонанс среди автолюбителей. «Побег с эвакуатора» произошел сегодня в Москве.

Ролик, по всей видимости, снимали те, кто должен был эвакуировать автомобиль. Владелец иномарки требовал, чтобы погруженную на эвакуатор машину спустили обратно на землю. Не дождавшись реакции на свое требование, он высвободил колеса автомобиля, сел в салон и стартанул прямо с эвакуатора. Автомобиль при этом получил повреждения, но хозяин выразил уверенность, что пребывание машины на штрафстоянке обошлось бы ему гораздо дороже.

Как пояснил Владимир, владелец «сбежавшей» иномарки, «Киа» оформлена на него, а за рулем в момент задержания автомобиля находился его приятель, которому он несколько месяцев назад продал машину. После инцидента водитель позвонил Владимиру, и тот приехал на место уже через сорок минут.

«На месте никто не смог объяснить мне толком причину эвакуации, документы не отдали. Поняв, что по закону мне мою машину никто не отдаст, я залез на эвакуатор, сел за руль и дал по газам. Подчеркиваю – я все сделал по закону. Будь я неправ – за мной обязательно пустились бы в погоню с мигалками. Не сделай я этого – простояла бы моя машина месяца два на штрафстоянке. А что касается повреждений – они незначительные», - прокомментировал инцидент с побегом владелец автомобиля в беседе с «МК».