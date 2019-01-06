В РФ внедрят новую систему контроля качества бензина

В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака. Об этом рассказал "Российской газете" глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он добавил, что такая система будет запущена в пилотной версии на территории Северо-Западного федерального округа в первой половине 2019 года для полного избавления от фальсификата.

"В рамках рабочей группы прорабатываются вопросы архитектуры и внедрения системы прослеживаемости топлива от НПЗ до бензобака", - сказал он, сообщает в воскресенье издание.

Так, будут прослеживаться как качественные, так и количественные характеристики бензина. Также станет возможно определить, на каком этапе в топливо могли быть добавлены примеси.