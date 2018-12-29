//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Россия станет страной брошенных мужчин?
- Маколей Калкин решил сменить имя
- Проскурякова и Николаев растрогали сеть фото дочки на новогоднем утреннике
- Джонни Депп в образе пирата навестил онкобольных детей
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Авто 13+
В Москве с 1 января вырастут тарифы на эвакуацию авто
29 декабря 2018, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]
Стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки в российской столице, вырастет на 4% с 1 января 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте московского паркинга.
Изменение стоимости услуг эвакуатора произойдет впервые с 2013 года. Владельцы ТС категории B мощностью свыше 250 л.с. (исключая грузовики) станут платить 7.4 тысячи рублей.
Для авто категорий А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил стоимость вырастет с 3 до 3.2 тысяч рублей, с мощностью от 80 до 250 лошадиных сил - до 5.2 тысячи рублей.
В течение 60 дней эвакуация должна быть оплачена. В противном случае водитель заплатит по тарифу, соответствующему полной стоимости затрат города на эвакуацию и хранение автомобиля.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
В Госдуме оценили заявление украинского политика о потерях из-за блокады Крыма
//Общество
//В мире
На Украине рассказали о колоссальных убытках из-за блокады Крыма
//Новости МирТесен
//Общество
//Спорт
Ягудин раскрыл, кто ломает психику юных Загитовой и Медведевой
//В мире
ДНР заявила о «позорном бегстве» бойцов ВСУ после провала вылазки под Мариуполем
//Новости партнеров
//Общество
//Авто
//В мире
//В мире
Экс-лидер Валдис Затлерс: президент должен играть ведущую роль в стране
//Новости СМИ2
//Армия
Пентагон отказался комментировать передачу американского оружия сирийским курдам
//В мире
На праздновании Нового года за толпой в Нью-Йорке будут наблюдать беспилотники
//В мире
Зарубежные эксперты запаниковали после испытаний «Авангарда»
//В мире
//В мире
Туристический автобус взорван в районе пирамид Гизы в Египте
//Политика
Володин посоветовал Меркель и Макрону разобраться в своих странах
//Общество
Крымский политик: Лолите, считающей Крым Украиной, на полуострове места нет
Проскурякова и Николаев растрогали сеть фото дочки на новогоднем утреннике
//Общество
Эзотерик научила, как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь
//Общество
//Общество
Следователи проверят, как охотился на медведя губернатор Иркутской области
//В мире
Украинский премьер Гройсман считает зарплату главы «Нафтогаза» сверхвысокой