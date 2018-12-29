В Москве с 1 января вырастут тарифы на эвакуацию авто

Стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки в российской столице, вырастет на 4% с 1 января 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте московского паркинга.

Изменение стоимости услуг эвакуатора произойдет впервые с 2013 года. Владельцы ТС категории B мощностью свыше 250 л.с. (исключая грузовики) станут платить 7.4 тысячи рублей.

Для авто категорий А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил стоимость вырастет с 3 до 3.2 тысяч рублей, с мощностью от 80 до 250 лошадиных сил - до 5.2 тысячи рублей.

В течение 60 дней эвакуация должна быть оплачена. В противном случае водитель заплатит по тарифу, соответствующему полной стоимости затрат города на эвакуацию и хранение автомобиля.