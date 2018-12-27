Первый электронный сертификат на автомобиль оформлен в РФ

Росстандарт оформил первое в России электронное одобрение типа транспортного средства, его получил прошедший все испытания и сертификацию автомобиль. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выдача ОТТС - процедура официального подтверждения соответствия модели автомобиля (или другого транспорта) требованиям нормативно-правовых актов. До сих пор ОТТС были исключительно бумажными.

Планируется, что с 1 января следующего года оформление электронных документов такого типа станет общедоступным, а цифровая среда будет удобна и полезна органам власти, бизнесу и автовладельцам.