Центр Москвы перекроют 31 декабря на время проведения праздничных фейерверков

Центр столицы перекроют 31 декабря из-за проведения праздничных фейерверков в честь Нового года. Об этом сегодня сообщает информационный центр транспортного комплекса города Москвы.

Как отмечается, Большой Москворецкий мост, Москворецкую улицу, площадь Васильевский спуск, Кремлевскую, Софийскую, Раушскую и Москворецкую до пересечения с Китайгородским проездом набережные перекроют с 23:50 до 00:10.

Кроме того, водителей предупреждают, что Бережковская набережная от Большой Дорогомиловской улицы до Бородинского моста в период с 28 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года будет круглосуточно двигаться по одной полосе.

Однако, для москвичей и гостей российской столицы всю новогоднюю ночь в Москве будут работать метро, Московское центральное кольцо (МЦК), а также наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта.