Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение скорости

Руководитель ГИБДД Михаил Черников призвал увеличить наказание за одно из самых массовых нарушений ПДД – превышение скорости от 20 до 40 км/ч, которое часто влечет за собой самые плачевные последствия.

«Превышение скорости от 20 до 40 километров в час – одно из самых массовых нарушений ПДД. И здесь мы можем говорить о минимизированной ответственности за это нарушение – штраф 500 рублей. А если штраф уплачивается в льготном периоде, то это фактически двукратное снижение – 250 рублей», - заявил глава ГИБДД в радиоэфире.

При этом Михаил Черников сделал важное замечание: «Пока не будут нормативно прописаны стандарты движения по дорогам и выбран скоростной режим, принимать какие-то такие решения нельзя», - передает его слова РИА Новости.