В Москве прогнозируются 10-балльные пробки 26 декабря

Столичный Центр организации дорожного движения прогнозирует десятибалльные пробки в Москве 26 декабря. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщил журналистам глава учреждения Вадим Юрьев.

Такая загруженность на дорогах столицы будет связана с проведением Общероссийской новогодней елки в Кремле. На новогоднее представление приедут дети со всех регионов России.

"Будем прикладывать всевозможные усилия с ГИБДД, так как дети должны безопасно доехать и безопасно уехать", - отметил Юрьев, чьи слова цитирует интернет-портал Москва-24.

Отметим, днем 20 декабря в Москве сервис были зафиксированы пробки в 7 баллов. В вечерний час пик прогнозируются заторы в 9 баллов. Напомним, 10 баллов - максимальное значение шкалы.