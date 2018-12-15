На Транскавказской магистрали восстановили движение транспорта

Транскавказская автомагистраль возобновила работу в штатном режиме после расчистки от снежных завалов, образовавшихся в результате сильного снегопада, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

Транскавказская автомагистраль, соединяющая Россию и Южную Осетию, а также Военно-Грузинская дорога были закрыты для движения автотранспорта в среду из-за сильных снегопадов. В промежутках между работой снегоуборочной техники открывалось интервальное движение, чтобы частично пропустить накапливающиеся автомашины.

«С 19.00 15 декабря Транскавказская магистраль открылась для транспорта в штатном режиме», - сообщили сегодня в ГУ МЧС по Северной Осетии. При этом в ведомстве отметили, что Военно-Грузинская дорога остается закрытой для движения из-за продолжающегося снегопада в Грузии, передает РИА Новости.