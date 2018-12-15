В Москве начали действовать новые тарифы на парковку авто

В Москве с субботы, 15 декабря, начали действовать новые правила платной парковки. На самых загруженных улицах с 8 до 21 часа ввели новый тариф и отменили бесплатную стоянку по воскресеньям.

Стоимость парковки в ряде кварталов повысилась почти вдвое. Максимальный тариф увеличен с 200 до 380 рублей. В том числе, возле Москва-сити, в районе Тверской, Арбата, Патриарших прудов, Петровки.

Минимальная стоимость парковки между Садовым и Бульварным кольцами составит 80 рублей в час. На более загруженных улицах за первые полчаса нужно будет отдать 50 рублей, после - 150 рублей.

Вместе с этим изменилось и время, выделяемое на оплату парковки: теперь на это будет даваться 5 минут вместо 15.