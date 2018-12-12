Госдума РФ приняла закон о продлении срока льготной оплаты штрафов ГИБДД

Государственная дума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который продлевает возможность оплаты штрафов за нарушения ПДД с пятидесятипроцентной скидкой.

Речь идет о сохранении возможности оплаты штрафа со скидкой в случае, когда копия постановления о штрафе приходит заказным письмом по истечении льготных 20 дней после его вынесения.

Об этом сообщается на сайте Госдумы в среду, 12 декабря. Сейчас нарушитель ПДД, получивший данное уведомление с опозданием, лишается права на оплату половины назначенного штрафа.

Как отмечал ранее Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, данные поправки, внесенные в КоАП РФ, призваны "восстановить справедливость" в отношении российских автолюбителей.