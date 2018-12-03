"АвтоВАЗ" отзывает в России более 1,7 тыс. автомобилей LADA моделей Kalina, Granta и Priora. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Отзыв будет осуществлен из-за несоответствия комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя, о чем сообщается на сайте Росстандарта.

Также в заявлении ведомства говорится, что данная мера будет распространяться на все автомобили вышеупомянутых моделей, выпущенные и реализованные с апреля 2018 года.

Дилеры "АвтоВАЗа" проинформируют владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону. Машины нужно будет предоставить на ремонт.