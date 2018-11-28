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ГИБДД может изменить экзамен на получение водительских прав
28 ноября 2018, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]
Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) внесла в ГИБДД предложение оставить при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения три из шести упражнений. Об этом пишут "Известия".
При этом отмечается, что экзаменуемый не будет знать, какие именно маневры его попросит выполнить экзаменатор. Поэтому "сдающий на права" будет вынужден по-прежнему разучивать их все.
Напомним, сейчас, чтобы сдать "площадку", необходимо выполнить 6 базовых упражнений: змейку, параллельную парковку, заезд в бокс, поворот на 90, разворот в ограниченном пространстве и эстакаду.
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