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В Москве перекроют несколько улиц
25 ноября 2018, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]
Движение ограничат на ряде улиц в ЦАО и ЗАО Москвы с ноября по декабрь текущего года. Перекрытия связаны с ремонтными работами и проведением спортивных мероприятий, сообщает сайт мэра столицы.
Круглосуточное перекрытие вводится в 1-м Казачьем переулке (с 18 ноября по 20 декабря) и на его пересечении со 2-м Казачьим переулком (с 30 ноября по 3 декабря) в связи с ремонтом инженерных коммуникаций.
Также ограничения коснутся Островной улицы до ДС "Динамо" (на период с 1 по 2 декабря в дневные часы) и будут связаны с проведением Международного турнира по вольной, греко-римской и женской борьбе (Кубок "АЛРОСА").
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