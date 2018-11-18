Водителям Москвы и Подмосковья пора сменить резину, напомнил Гидрометцентр

В ближайшие дни столичный регион ожидает похолодание и мокрый снег, что спровоцирует гололедицу. Поэтому водителям Москвы и Подмосковья самое время «переобуться», считают синоптики.

«В течение ближайшей недели в Москве и Подмосковье произойдет постепенное понижение температуры, но сильных морозов пока не ожидается. Будут наблюдаться небольшие осадки в виде мокрого снега. Велика вероятность гололедицы. Скольжение на дорогах очень опасно, особенно если автомобиль своевременно не подготовлен», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что летняя резина при температурах ниже +5 градусов теряет эластичность, «дубеет», вследствие чего сильно ухудшается ее сцепление с дорогой. «Даже самые смелые сотрудники Гидрометцентра уже сменили резину, и вам советуют», - приводит рекомендацию эксперта РИАМО.