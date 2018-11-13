В России официально разрешили укладку асфальта в дождь и мороз

В Росавтодоре согласовали методические рекомендации, позволяющие при соблюдении всех технологических процессов проводить работы по прокладке и замене дорожного полотна в плохую погоду.

В документе собраны воедино нормы уже действующих техрегламентов, СНиПов и ГОСТов. Предполагается, что данные рекомендации призваны помочь асфальтоукладчикам избежать ошибок, передают "Известия".

Класть асфальт отныне разрешено при температуре до -10 и при незначительных осадках, предварительно расчистив поверхность от снега, льда, пыли и грязи, а также просушив с помощью термонагревателя.

Также, как сообщается, Росавтодор рекомендует покрывать основание дорожного полотна битумом перед укладкой асфальтового материала для предотвращения образования снежных и ледяных корок.