В России официально разрешили укладку асфальта в дождь и мороз
13 ноября 2018, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]
В Росавтодоре согласовали методические рекомендации, позволяющие при соблюдении всех технологических процессов проводить работы по прокладке и замене дорожного полотна в плохую погоду.
В документе собраны воедино нормы уже действующих техрегламентов, СНиПов и ГОСТов. Предполагается, что данные рекомендации призваны помочь асфальтоукладчикам избежать ошибок, передают "Известия".
Класть асфальт отныне разрешено при температуре до -10 и при незначительных осадках, предварительно расчистив поверхность от снега, льда, пыли и грязи, а также просушив с помощью термонагревателя.
Также, как сообщается, Росавтодор рекомендует покрывать основание дорожного полотна битумом перед укладкой асфальтового материала для предотвращения образования снежных и ледяных корок.
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