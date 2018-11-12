В Госдуме отреагировали на предложение о штрафах за опасное вождение

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько назвал обоснованным предложение установить наказание за опасное вождение на российских дорогах. ГИБДД предлагает штрафовать за опасное вождение на дорогах

По его словам, во время движения провоцируется очень много опасных ситуаций, которые могут привести к нарушению ПДД. Бидонько считает, что введение подобных штрафов предотвратит аварии, передает RT.

По мнению председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, данный законопроект следует дополнить условием обязательной видеофиксации, чтобы избежать бездоказательных обвинений.

"В перспективе можно рассмотреть также увеличение стоимости полиса ОСАГО для "агрессоров", - добавил заместитель главы фракции ЛДПР, чьи слова цитирует РИА Новости.