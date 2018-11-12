В Госдуме отреагировали на предложение о штрафах за опасное вождение
12 ноября 2018, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько назвал обоснованным предложение установить наказание за опасное вождение на российских дорогах.
По его словам, во время движения провоцируется очень много опасных ситуаций, которые могут привести к нарушению ПДД. Бидонько считает, что введение подобных штрафов предотвратит аварии, передает RT.
По мнению председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, данный законопроект следует дополнить условием обязательной видеофиксации, чтобы избежать бездоказательных обвинений.
"В перспективе можно рассмотреть также увеличение стоимости полиса ОСАГО для "агрессоров", - добавил заместитель главы фракции ЛДПР, чьи слова цитирует РИА Новости.
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