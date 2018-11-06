Движение на Кутузовском проспекте будет ограничено до 2 декабря

Москвичей и гостей столицы предупреждают об ограничениях, вводимых на крупной артерии города - Кутузовском проспекте. Движение на одном из участков дороги будет затруднено до 2 декабря.

Неудобства для автомобилистов временные и связаны со строительством Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена. Движение ограничено на участке от дома №2/1, корп. 1А до дома №4/2.

В информационном центре транспортного комплекса Москвы добавили, что что до 30 ноября будет круглосуточно перекрыта одна полоса в сторону области, передает агентство Москва24.

Также на данном участке Кутузовского проспекта автомобильное движение будет ограничено на одной полосе в сторону центра города 1 и 2 декабря в период с 01:30 ночи до 04:30 утра.