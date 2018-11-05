Японская компания Subaru отзывает в Японии дополнительно 100 тысяч автомобилей из-за нарушений в проверке тормозных систем ТС, что обойдется ей в сумму порядка 57 миллионов долларов.

При сходе с конвейера автомобили не прошли через необходимые инспекции из-за "халатности специалистов". Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании.

Среди отзываемых моделей числится седан Impreza. При этом, как уточняется, под данный отзыв не должны попасть автомобили Subaru за рубежом, пишет сегодня газета "Коммерсантъ".