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Subaru отзывает в Японии 100 000 автомобилей "без тормозов"
5 ноября 2018, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]
Японская компания Subaru отзывает в Японии дополнительно 100 тысяч автомобилей из-за нарушений в проверке тормозных систем ТС, что обойдется ей в сумму порядка 57 миллионов долларов.
При сходе с конвейера автомобили не прошли через необходимые инспекции из-за "халатности специалистов". Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании.
Среди отзываемых моделей числится седан Impreza. При этом, как уточняется, под данный отзыв не должны попасть автомобили Subaru за рубежом, пишет сегодня газета "Коммерсантъ".
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