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ЦОДД предупреждает: в Москве 4 и 7 ноября будет ограничено дорожное движение
2 ноября 2018, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]
Движение автотранспорта будет перекрыто на нескольких московских улицах 4 и 7 ноября в связи с проведением митингов и демонстраций. Об этом предупреждает москвичей и гостей столицы ЦОДД.
В воскресенье, 4 ноября, движение перекроют по улице Маршала Бирюзова и улице Маршала Василевского от станции метро "Октябрьское поле" до "Щукинской". Также будет закрыт участок от улицы Перерва до памятника "Солдату Отечества".
Несколько улиц в районе станций метро "Баррикадная" и "Тверская" будут перекрыты 7 ноября с 12:00. Первый участок: Страстной бульвар от дома 2 до пересечения с улицей Петровка (по мере прохождения колонны).
Второй участок (с 14.00): будет перекрыта улица Петровка от пересечения со Страстным бульваром до Театрального проезда. Третий: от Театрального до Петровки - с 15:45 до 16:00 среды следующей недели.
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