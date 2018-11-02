ЦОДД предупреждает: в Москве 4 и 7 ноября будет ограничено дорожное движение

Движение автотранспорта будет перекрыто на нескольких московских улицах 4 и 7 ноября в связи с проведением митингов и демонстраций. Об этом предупреждает москвичей и гостей столицы ЦОДД.

В воскресенье, 4 ноября, движение перекроют по улице Маршала Бирюзова и улице Маршала Василевского от станции метро "Октябрьское поле" до "Щукинской". Также будет закрыт участок от улицы Перерва до памятника "Солдату Отечества".

Несколько улиц в районе станций метро "Баррикадная" и "Тверская" будут перекрыты 7 ноября с 12:00. Первый участок: Страстной бульвар от дома 2 до пересечения с улицей Петровка (по мере прохождения колонны).

Второй участок (с 14.00): будет перекрыта улица Петровка от пересечения со Страстным бульваром до Театрального проезда. Третий: от Театрального до Петровки - с 15:45 до 16:00 среды следующей недели.