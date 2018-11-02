Дорожные камеры пока не будут проверять ОСАГО

Пилотный проект проверки полисов ОСАГО дорожными камерами отложен до устранения всех спорных моментов. Процедура и размер штрафа для водителей оказались до сих пор не согласованы.

К отсрочке начала действия пилотного проекта привел ряд спорных моментов, оставшихся несогласованными к первому ноября. Например, на сегодняшний день штраф за управление транспортным средством без полиса ОСАГО составляет 800 рублей, однако Минфин настаивает на увеличении размера штрафа. Кроме того, неясно, как выписывать штраф, если водитель в течение одного дня попадает в объективы десятков видеокамер.

Еще одна причина задержки – объединение баз данных Российского союза автостраховщиков (РСА) и ГИБДД, которое проходит не так быстро, как хотелось бы. Все эти обстоятельства и привели к тому, что проект не был запущен с 1 ноября, как ранее планировалось, сообщает «КП».