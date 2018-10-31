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Приставы предложили списывать мелкие штрафы ГИБДД с банковских карт
31 октября 2018, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральная служба судебных приставов предложила автоматически списывать штрафы ГИБДД до 3000 рублей с банковских счетов россиян. Заниматься взысканием штрафов будет центральный аппарат ведомства в электронном режиме.
Директор ФССП Дмитрий Аристов объяснил, что уведомления о принятии постановлений к исполнению направят с использованием информационных систем, использующихся для предоставления государственных и муниципальных услуг. Параллельно с этим в банки будут направлены запросы для установления счетов, открытых на имя должника, и наличия на них средств.
Таким же образом будет произведено взыскание исполнительского сбора, штрафа за необходимость принудительно списывать задолженность (7 %, не менее 1000 рублей). А у должника при этом будет два дня после вынесения решения на добровольное погашение штрафа, рассказал Аристов "Российской газете".
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