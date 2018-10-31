Приставы предложили списывать мелкие штрафы ГИБДД с банковских карт

Федеральная служба судебных приставов предложила автоматически списывать штрафы ГИБДД до 3000 рублей с банковских счетов россиян. Заниматься взысканием штрафов будет центральный аппарат ведомства в электронном режиме.

Директор ФССП Дмитрий Аристов объяснил, что уведомления о принятии постановлений к исполнению направят с использованием информационных систем, использующихся для предоставления государственных и муниципальных услуг. Параллельно с этим в банки будут направлены запросы для установления счетов, открытых на имя должника, и наличия на них средств.

Таким же образом будет произведено взыскание исполнительского сбора, штрафа за необходимость принудительно списывать задолженность (7 %, не менее 1000 рублей). А у должника при этом будет два дня после вынесения решения на добровольное погашение штрафа, рассказал Аристов "Российской газете".