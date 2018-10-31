Роспотребнадзор призвал российских автолюбителей тщательно выбирать стеклоомывающую жидкость и напомнил, что эти жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты и непригодны для пищевых целей.

Ежегодно в России регистрируется порядка 1200 острых отравлений метанолом, из которых более 80% заканчиваются летальными исходами.

Автолюбителям советуют обращать внимание на запах жидкости, который должен быть резким и быть похожим на запах ацетона. Это означает, что в составе жидкости присутствует изопропиловый спирт, он не несет опасности человеческому организму.

Если от "незамерзайки" нет запаха спирта, то это значит, что она изготовлена на основе метилового.

При покупке важно внимательно осмотреть этикетку. Там должны быть сведения производителя: юрадрес, состав и прочая информация.