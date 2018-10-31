//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Анастасия Волочкова похвастала цветами "от таинственного ухажера"
- Представитель Елены Воробей высказался по поводу ее "госпитализации"
- Беременная Екатерина Вуличенко опубликовала фото в бикини
- Полина Гагарина показала забавную фотографию полуторагодовалой дочки
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Авто 13+
Даны рекомендации по выбору "незамерзайки"
31 октября 2018, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]
Роспотребнадзор призвал российских автолюбителей тщательно выбирать стеклоомывающую жидкость и напомнил, что эти жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты и непригодны для пищевых целей.
Ежегодно в России регистрируется порядка 1200 острых отравлений метанолом, из которых более 80% заканчиваются летальными исходами.
Автолюбителям советуют обращать внимание на запах жидкости, который должен быть резким и быть похожим на запах ацетона. Это означает, что в составе жидкости присутствует изопропиловый спирт, он не несет опасности человеческому организму.
Если от "незамерзайки" нет запаха спирта, то это значит, что она изготовлена на основе метилового.
При покупке важно внимательно осмотреть этикетку. Там должны быть сведения производителя: юрадрес, состав и прочая информация.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Политика
В ЕС заявили, что выборы в ДНР и ЛНР противоречат Минским соглашениям
//Политика
//Политика
//Новости партнеров
//В мире
И это всё о нём: "Глуп, тщеславен, привередлив, мстителен, лжив, недоверчив"
//Политика
//Авто
Приставы предложили списывать мелкие штрафы ГИБДД с банковских карт
//Общество
Суд рассмотрит иск Россельхознадзора по якобы выявленным нарушениям в «Петелинке
//Политика
В чёрной трясине Пенсионного фонда
//Новости СМИ2
//В мире
Гройсман оправдался, почему в его кабинете тепло: "сердце греет"
//Криминал
В Уфе трех сотрудников МВД заподозрили в надругательстве над дознавателем
Представитель Елены Воробей высказался по поводу ее "госпитализации"
//Новости Redtram
//Авто
//Наука
//Криминал
Родственников устроившего взрыв в здании ФСБ подростка допрашивают следователи
//В мире
Медведев пообещал ввести заградительные пошлины на нефть до конца недели
//Наука
Астрономы рассказали, когда можно увидеть метеорный поток Леониды
Житель Курской области признался в убийстве семилетнего мальчика
//В мире
Стал известен прогноз о расчленении Украины из-за политики киевских властей
//Общество
//Общество
//Общество