В России создали прототип беспилотного аэротакси

Российским инженерам-конструкторам из Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" удалось создать действующий прототип летающего беспилотного такси. Об этом пишет газета "Известия".

Как отмечается, устройство совмещает в себе функции квадрокоптера, "летающего крыла" и, так называемого, конвертоплана. Все это позволяет использовать его для пассажирских перевозок внутри города.

Разработчики сообщают, что беспилотный летательный аппарат массой около 60 кг способен разгоняться до 200 км/ч. Возможное внедрение данной хайтек-новинки может состояться уже в 2020 году.