В Гидрометцентре рассказали, когда менять авторезину

Московские автолюбители могут пока не торопиться со сменой резины с летней на зимнюю. А вот автомобилистам Подмосковья лучше не затягивать с «переобуванием» своих железных коней.

Синоптики неумолимы: уже со среды в столичном регионе воцарится настоящая поздняя осень, промозглая и дождливая. Как ни сопротивлялся державшийся на Москвой всю неделю антициклон, но все же ему на смену пришли антициклоны из Северной Атлантики. А это значит, что уже в среду и четверг ожидаются интенсивные дожди, а в пятницу возможен даже мокрый снег.

Метеорологи уточняют, что на этой неделе среднесуточная температура в Москве будет +4-6 градусов. То есть, у московских водителей время в запасе еще есть. А вот в Подмосковье в ближайшие дни по утрам уже возможна гололедица, поэтому затягивать с «переобуванием» не стоит, передает «РГ».