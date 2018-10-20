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Срок хранения писем о штрафах от ГИБДД хотят сократить до семи дней
20 октября 2018, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало новую редакцию правил оказания услуг почтовой связи, согласно которой «письма счастья» из ГИБДД будут храниться на почте семь дней вместо тридцати.
Согласно разработанным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поправкам к приказу № 234, срок хранения на почте так называемых «писем счастья» - уведомлениях о штрафах из ГИБДД сократится с 30 дней до 7. Это означает, что автовладельцам нужно будет внимательнее следить за почтовыми извещениями, а жизнь «хитрых» автомобилистов, использовавших различные процессуальные лазейки, чтобы избегать уплаты штрафов, усложнится.
Письмо, пролежав на почте неистребованным семь дней, вернется в ГИБДД. В этом случае штраф вступит в силу, и его нужно будет оплатить. Сокращение срока хранения существенно ограничивает возможности обжалования штрафа, считают эксперты.
«Законопослушные и здравомыслящие граждане сами следят за штрафами. Есть масса электронных сервисов, на которые можно подписаться, получать уведомления и оперативно оплачивать штрафы со скидкой 50%. Почтовые извещения в этом случае не нужны», - прокомментировал изданию «КоммерсантЪ» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
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