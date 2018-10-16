Двигатель проекта «Кортеж» научат летать

Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова Михаил Гордин сообщил о начале работ по "превращению" двигателя проекта "Кортеж" в авиационный.

По его словам, основная цель данного эксперимента - понять, что именно необходимо поменять в двигателе автомобиля, чтобы на нем смог полететь самолет, пишет РИА Новости.

ЦИАМ заключил контракт с Минпромторгом на поиск способа превращения автомобильного движка в авиационный. Работы засекречены и ведутся под кодовым названием "Адаптация".